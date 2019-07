Moda: abiti di luce per Armani, la donna ‘intellettuale’ di Chanel

Per madame Coco i libri erano i migliori amici delle donne. Karl Lagerfeld, uomo di profonda cultura, li amava alla follia e ne aveva ricoperto le pareti del suo appartamento di Parigi. Potrebbero essere queste le ragioni per cui la direttrice creativa Virginie Viard ha scelto di presentare la collezione Haute Couture di Chanel per il prossimo autunno-inverno in una biblioteca di tre piani, riprodotta sotto la cupola del Gran Palais. Giorgio Armani ha invece dato appuntamento al Petit Palais, dove le grandi vetrate hanno messo in risalto ancora di più le creazioni fatte di luce della sua linea Privé…