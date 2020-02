Uomo, moda e passioni: cosa chiedere a una maglia da calcio?

Uomo, moda e calcio: l’evoluzione della maglia Kombat di Kappa Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cosa si chiede a una maglia da calcio? Innanzitutto, che permetta ai giocatori movimenti agili e non offra alcun tipo di ‘appiglio’ agli avversari in campo. Un modello che ha da sempre saputo rispondere a queste esigenze specifiche, rivoluzionando il concetto di abbigliamento in ambito agonistico, è stata senza dubbio la Kombat di Kappa. Indossata anche dalla Nazionale italiana agli Europei, in questi giorni in cui sta celebrando i suoi primi vent’anni ha lanciato tre proposte speciali, create per i calciatori dell’As Monaco, del Betis Siviglia e dell’Aston Villa.