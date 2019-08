Uomo, i tipi da spiaggia che le donne preferiscono evitare

“L’ eleganza è come le buone maniere. Non puoi essere educato solo il lunedì”, diceva Aldo Gucci, maggiore dei figli di Guccio, fondatore della maison. Questo è sempre vero, anche nei contesti più disparati e meno formali, come può essere nella scelta di un outfit per la vacanza . Ma l’eleganza è anche un concetto più esteso, che implica un certo modo di essere e che quindi non può essere smesso a seconda del look. E questo vale anche per come ci si presenta in spiaggia …

UNA GALLERIA DA NON SOTTOVALUTARE - Assolutamente out canotte su petti villosi, catene al collo, miriadi di braccialetti, gioielli appariscenti. Anche l’occhiale da sole va scelto con attenzione: non è più tempo di quelli che coprono praticamente la metà del viso, possono trasmettere incomunicabilità e distanza. Attenzione anche alle ciabattone troppo aperte e ingombranti e cercate di assumere in generale un portamento decoroso anche quando vi muovete in infradito. Infine, occhio ai costumi: il bianco va indossato con molta accortezza, meglio per i fisici scultorei e già abbronzati. Non è più tempo dei modelli troppo sgambati e attillatissimi. Troppa cura, troppo sole, troppo olio e troppa esuberanza, in generale, vanno poco d’accordo con lo stile. Idem vale per la troppa approssimazione: non vestite sempre con la stessa maglietta e lo stesso paio di bermuda, per non dare una sensazione di trascuratezza. E piano con la depilazione eccessiva, sopracciglia comprese: assolutamente niente fai da te. In caso di necessità, meglio affidarsi a un’estetista o comunque a un esperto del settore.