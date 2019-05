Uomo, è ‘wide-leg’ mania: come si porta il jeans di stagione

Insostituibili e senza tempo. Sarà per questo che i jeans fanno parte del guardaroba da più di cent’anni e sono il capo d’abbigliamento più amato di sempre, anche dagli uomini. Comodi e versatili, non c’è un modo sbagliato di indossarli e riescono a dare un tocco di leggerezza anche agli outfit più formali e ingessati. Non ci sono regole, sono facili da abbinare e non escono mai di moda. Quelli del momento hanno tagli comodi e scendono larghi e morbidi lungo la gamba. Il modello ‘wide-leg’ è anche quello andato per la maggiore sulle passerelle della primavera-estate 2019…