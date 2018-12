Uomo, distinguersi con stile: i look per le Feste

Classici, originali, di indubbia raffinatezza. Con l’arrivo del Natale e del Capodanno, per i party più formali ed eleganti, anche i completi maschili si vestono a festa ma sempre conservando la loro innata allure di sobrietà. Il velluto si riconferma un punto fermo, non spodestabile. Così il nero, anche se è ammessa qualche variazione cromatica calda, come il verde.