Uomo, classico o fatto a pezzi? Kanye West ha ‘distrutto’ lo smoking 

Non è da tutti e il coraggio, alle volte, va anche riconosciuto. Kanye West si è presentato per un evento a Chicago, da Ralph Lauren, in giacca da smoking nera, maglia a dolce vita e pantaloni sportivi larghi, entrambi bianchi, e addirittura in ciabatte. I più audaci non esiterebbero a definire il look dell’artista un esempio di ‘mix and match’, trend molto in voga ultimamente sulle passerelle e nel guardaroba maschile. Consiste nel mescolare (più o meno sapientemente) capi di abbigliamento di stili diversi, ovviamente per lo stesso outfit, da indossare quindi in contemporanea. L’elemento di novità, in questo caso, è quello di averlo fatto con un caposaldo dell’eleganza maschile.