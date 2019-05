Uomo, al Festival di Cannes l’eleganza è nei dettagli

A uno sguardo veloce e un po’ distratto potrebbe sembrare che restino in ombra, rispetto all’altra metà del cielo, le loro colleghe. Eppure, anche i look scelti dagli attori ospiti di questo 72esimo Festival del cinema di Cannes raccontano tanto, svelando una grande attenzione per i dettagli e moltissimo della personalità di chi li indossa. A cominciare dalla disinvolta con cui si portano giacche e papillon…

Uomo, al Festival di Cannes l'eleganza delle star 'nascosta' nei dettagli Leonardo Di Caprio Afp 1 di 20 Leonardo Di Caprio e Brad Pitt Afp 2 di 20 Brad Pitt Afp 3 di 20 Quentin Tarantino con sua moglie, Daniella Pick Afp 4 di 20 Gael Garcia Bernal e Diego Luna Afp 5 di 20 Adrien Brody Afp 6 di 20 Richard Madden e Taron Egerton, sul red carpet Afp 7 di 20 Richard Madden in un look da giorno Afp 8 di 20 Taron Egerton, anche lui in un look da giorno Afp 9 di 20 Taron Egerton con Elton John Afp 10 di 20 Elton John Afp 11 di 20 Oliver Cheshire Afp 12 di 20 Willem Dafoe sul red carpet Afp 13 di 20 Willem Dafoe in un look da giorno Afp 14 di 20 JR Afp 15 di 20 Jeremie Renier Afp 16 di 20 Jeremie Renier Afp 17 di 20 Gad Elmaleh Afp 18 di 20 Nicolas Bedos Afp 19 di 20 Baptiste Giabiconi Afp 20 di 20

‘CARTOLINE’ DALLA CROISETTE - Va fatta innanzitutto distinzione tra gli outfit indossati durante il giorno e quelli riservati al red carpet. Si passa così dagli abbinamenti più informali all’eleganza definitiva di smoking e abiti da sera (come mostrano bene Leonardo Di Caprio e Brad Pitt). L’occhio cade sui risvolti delle giacche e sui papillon, dai più ‘minimal’ a quelli esagerati. Non mancano neppure i ‘puristi’ della cravatta, come Quentin Tarantino, Willem Dafoe e Diego Luna. Cappelli e occhiali da sole (su tutti, quelli sfoggiati da Elton John), camicie a fiori (come quella indossata da Richard Madden) e dalle fantasie esotiche. Tendenze di stagione e personalità: il risultato è un connubio perfetto.