Underwear: perché i boxer su misura sono il sogno proibito degli uomini

L’iter è praticamente lo stesso: si incontra il sarto, che prende le misure e disegna il cartamodello, invita il cliente per una prova, lo segue fino alla consegna del lavoro finito. Quanto accade per la creazione su misura di una giacca, di un abito o di un pantalone, vale anche per l’intimo. L’ultima frontiera in fatto di passioni maschili (piuttosto costose) è il boxer personalizzato . Il nuovo trend del lusso arriva dal Regno Unito e, più precisamente, da Londra…

David Beckham testimonial per la linea di underwear di H&M nel 2011



PASSIONI MASCHILI - È la stessa Londra, del resto, ad aver visto nel lontano 1348 la fondazione del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, il più antico ed elevato ordine cavalleresco, a capo del quale oggi c’è la regina Elisabetta. In base a diverse fonti, leggenda vuole che durante un ballo a corte, una contessa perse una giarrettiera e il re Edoardo III, in seguito primo capo dell’Ordine, si chinò per raccoglierla, offrendo aiuto. “Ciò che conta, sta sotto” dicono gli inglesi, frase che oggi ben si presta anche al trend tutto maschile dell’intimo personalizzato. Si può scegliere il tessuto, naturalmente il colore, eventuali bottoni e finiture, il ricamo delle iniziali o di una frase preferita. Una coccola elitaria che – seppure dovesse rimanere nascosta ad altri occhi – può regalare quella sensazione di sentirsi pienamente appagati per essersi affidati a mani esperte e concessi un lusso.