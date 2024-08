Superluna blu 2024: un orologio celebra la prima dell'anno

È un doppio omaggio all'estate il segnatempo concepito per questo evento speciale. Il Bioceramic MoonSwatch Mission to the Super Blue Moonphase è il nuovo modello della collezione Bioceramic MoonSwatch, un cronografo con indicatore delle fasi lunari. Presenta varie sfumature di blu e dettaglio in inchiostro UV, posizionato nel quadrante secondario a ore 2, che si staglia su uno sfondo blu scuro.



Inoltre, sulla lunetta in Bioceramic (miscela unica brevettata da Swatch, composta per due terzi da ceramica e per un terzo da materiale di origine biologica derivante dall'olio di ricino) è presente una scala pulsometrica, sempre di colore blu, con indici bianchi. Il pulsometro è uno specifico display che si trova soprattutto nei cronografi o nei contatori sportivi. La sua scala indica la frequenza cardiaca di chi lo indossa, senza che questi debba calcolarla. Questa funzione, in origine, era stata studiata per medici e infermieri.



Il Bioceramic MoonSwatch Mission to the Super Blue Moonphase presenta anche un quadrante panda, blu e argento opalino, che presenta a sua volta tre quadranti secondari blu incassati e a contrasto e il logo Omega x Swatch, riportato questo anche sulla corona. Sul retro della cassa è riportato invece l'intento della missione, mentre sul coperchio della batteria è visibile una Luna con una serie di sfumature blu. Gli appassionati ritrovano in questo nuovo modello alcune caratteristiche del leggendario Speedmaster Moonwatch di Omega, il primo orologio ad essere andato sulla Luna.