Sport invernali: lo stilista più amato veste gli atleti azzurri

Ricerca, innovazione e stile. EA7, il brand nato nel 2004 come declinazione sportiva e performante di Emporio Armani, per il terzo anno consecutivo è a fianco della FISI in qualità di Official Technical Outfitter, come fornitore del guardaroba tecnico degli atleti per le competizioni e per gli allenamenti, dei prodotti e degli accessori per il tempo libero da utilizzare in tutte le manifestazioni sciistiche fino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Anche per questa stagione, i capi sono stati appositamente studiati e si avvalgono delle più avanzate tecnologie per favorire le migliori prestazioni: completi termici composti da giacca e pantalone realizzati in tessuto blu impermeabile e traspirante, con imbottitura Stratum 7 per il massimo isolamento termico, e tute tecniche da gara veloce altamente performanti.