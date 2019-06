Sport e natura: Falconeri al fianco della Federazione Italiana Vela

Natura e sport, un connubio indissolubile per unire due realtà: il mondo della vela e Falconeri. Il marchio di superior cashmere e filati naturali ha annunciato così un accordo di partnership con la Federazione Italiana Vela e, proprio in questi giorni, sono impegnati insieme a Marsiglia, in occasione della tappa finale delle World Cup Series 2019. Il brand, che incarna uno stile unico e senza tempo , lontano dalle mode del momento, ha maturato la decisione di abbinarsi a uno sport nobile, della tradizione italiana , in grado di trasmettere fascino ed emozioni autentiche.

Parte del Gruppo Calzedonia dal 2009, Falconeri è un marchio specializzato nella realizzazione della maglieria per lei e per lui in superior cashmere e filati naturali. Le sue collezioni esaltano le materie prime insieme alla tradizione e creatività del made in Italy: dalla realizzazione dei bozzetti alla tessitura, passando per un accurato controllo qualità, tutte le fasi produttive hanno luogo nello stabilimento di Avio (Trento). L’accordo tra Falconeri e Federazione Italiana Vela proseguirà fino ai prossimi giochi Olimpici di Tokyo 2020.