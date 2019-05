Moda mare, beachwear 2019: sarà un’estate a tinte fluo e color block

Beachwear summer 2019: la sfilata di Tezenis Ufficio stampa 1 di 100 Ufficio stampa 2 di 100 Ufficio stampa 3 di 100 Ufficio stampa 4 di 100 Ufficio stampa 5 di 100 Ufficio stampa 6 di 100 Ufficio stampa 7 di 100 Ufficio stampa 8 di 100 Ufficio stampa 9 di 100 Ufficio stampa 10 di 100 Ufficio stampa 11 di 100 Ufficio stampa 12 di 100 Ufficio stampa 13 di 100 Ufficio stampa 14 di 100 Ufficio stampa 15 di 100 Ufficio stampa 16 di 100 Ufficio stampa 17 di 100 Ufficio stampa 18 di 100 Ufficio stampa 19 di 100 Ufficio stampa 20 di 100 Ufficio stampa 21 di 100 Ufficio stampa 22 di 100 Ufficio stampa 23 di 100 Ufficio stampa 24 di 100 Ufficio stampa 25 di 100 Ufficio stampa 26 di 100 Ufficio stampa 27 di 100 Ufficio stampa 28 di 100 Ufficio stampa 29 di 100 Ufficio stampa 30 di 100 Ufficio stampa 31 di 100 Ufficio stampa 32 di 100 Ufficio stampa 33 di 100 Ufficio stampa 34 di 100 Ufficio stampa 35 di 100 Ufficio stampa 36 di 100 Ufficio stampa 37 di 100 Ufficio stampa 38 di 100 Ufficio stampa 39 di 100 Ufficio stampa 40 di 100 Ufficio stampa 41 di 100 Ufficio stampa 42 di 100 Ufficio stampa 43 di 100 Ufficio stampa 44 di 100 Ufficio stampa 45 di 100 Ufficio stampa 46 di 100 Ufficio stampa 47 di 100 Ufficio stampa 48 di 100 Ufficio stampa 49 di 100 Ufficio stampa 50 di 100 Ufficio stampa 51 di 100 Ufficio stampa 52 di 100 Ufficio stampa 53 di 100 Ufficio stampa 54 di 100 Ufficio stampa 55 di 100 Ufficio stampa 56 di 100 Ufficio stampa 57 di 100 Ufficio stampa 58 di 100 Ufficio stampa 59 di 100 Ufficio stampa 60 di 100 Ufficio stampa 61 di 100 Ufficio stampa 62 di 100 Ufficio stampa 63 di 100 Ufficio stampa 64 di 100 Ufficio stampa 65 di 100 Ufficio stampa 66 di 100 Ufficio stampa 67 di 100 Ufficio stampa 68 di 100 Ufficio stampa 69 di 100 Ufficio stampa 70 di 100 Ufficio stampa 71 di 100 Ufficio stampa 72 di 100 Ufficio stampa 73 di 100 Ufficio stampa 74 di 100 Ufficio stampa 75 di 100 Ufficio stampa 76 di 100 Ufficio stampa 77 di 100 Ufficio stampa 78 di 100 Ufficio stampa 79 di 100 Ufficio stampa 80 di 100 Ufficio stampa 81 di 100 Ufficio stampa 82 di 100 Ufficio stampa 83 di 100 Ufficio stampa 84 di 100 Ufficio stampa 85 di 100 Ufficio stampa 86 di 100 Ufficio stampa 87 di 100 Ufficio stampa 88 di 100 Ufficio stampa 89 di 100 Ufficio stampa 90 di 100 Ufficio stampa 91 di 100 Ufficio stampa 92 di 100 Ufficio stampa 93 di 100 Ufficio stampa 94 di 100 Ufficio stampa 95 di 100 Ufficio stampa 96 di 100 Ufficio stampa 97 di 100 Ufficio stampa 98 di 100 Ufficio stampa 99 di 100 Ufficio stampa 100 di 100 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

UN LOOK VITAMINICO – Frutta colorata su costumi, intimo e completi di ispirazione mediterranea. Fantasie animalier per uno stile più grintoso, dettagli glamour chic, tanto color block e contrasti bicolori nelle tonalità più svariate. Sarà un’estate anche di stampe floreali, righe dall’allure vintage, stivaletti audaci e divertenti stivali cuissard in denim e vinile. Di forte impatto anche i modelli in pieno mood anni Ottanta, a rete e traforati. Grande attenzione, poi, all’aspetto ‘green’, con le proposte in filati naturali, primo su tutti il lino. Infine, un’anticipazione d’autunno, con i capi pensati per un lifestyle continuo, di grande comfort e per lo sportswear.