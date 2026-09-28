Le sneakers di Emily in Paris sono l'ultima ossessione fashion

Shibuya Suede rappresenta una nuova espressione dell’iconica silhouette Shibuya, reinterpretata attraverso la morbidezza e la profondità del suede e proposta in otto varianti cromatiche. Accanto alla nuova collezione in suede, le sneakers Josh Mikawa sono già disponibili in una selezione di pellami e materiali pregiati, scelti per valorizzare il design del modello attraverso texture, colori e finiture differenti. Ogni paio è realizzato a mano in Italia da artigiani specializzati. Dalla selezione dei materiali alla costruzione della sneaker, fino alle cuciture e alle finiture, ogni fase della lavorazione esprime il valore della manifattura italiana e una cura meticolosa per i dettagli. "Con Shibuya Suede abbiamo voluto raccontare una nuova idea di lusso: personale, contemporanea e costruita attraverso materia, artigianato e identità - ha spiegato Alessia Gal Peviani, Ceo e Founder di Josh Mikawa -. Il made in Italy, per noi, non è soltanto un’origine, ma un modo di progettare e realizzare ogni sneaker, valorizzando competenze, tempo e cura dei dettagli".