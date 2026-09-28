Le sneakers di Emily in Paris sono l'ultima ossessione fashion

Josh Mikawa, la presentazione di Shibuya Suede a Milano: una serata di arte, moda e cultura urbana © Ufficio stampa
Agli appassionati di sneakers la notizia giungerà come una riconferma. Le creazioni di Josh Mikawa, già entrato nell’universo di Emily in Paris 5 con quattro modelli delle sue Shibuya, saranno ora presenti con ben undici nuove varianti colore nella sesta stagione della serie tv, in uscita il prossimo dicembre. All'ultima star, una novità in suede, e all'intera collezione è stata dedicato un evento speciale a Milano.
Le sneakers più amate dagli appassionati di moda
Josh Mikawa ha presentato in Foro Buonaparte 22, nel cuore del capoluogo lombardo, la sua Shibuya Suede nel corso di una serata esclusiva, che ha unito installazione artistica, moda e cultura urbana. Al centro dell’evento, una piramide composta da 91 scatole e 32 sneakers made in Italy: un manifesto visivo della collezione e dell’identità del brand, capace di fondere artigianato italiano, precisione giapponese e attitudine street americana.
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Josh Mikawa, la presentazione di Shibuya Suede a Milano: una serata di arte, moda e cultura urbana. Al centro dell’evento, una piramide composta da 91 scatole e 32 sneakers "made in Italy"
Shibuya Suede rappresenta una nuova espressione dell’iconica silhouette Shibuya, reinterpretata attraverso la morbidezza e la profondità del suede e proposta in otto varianti cromatiche. Accanto alla nuova collezione in suede, le sneakers Josh Mikawa sono già disponibili in una selezione di pellami e materiali pregiati, scelti per valorizzare il design del modello attraverso texture, colori e finiture differenti. Ogni paio è realizzato a mano in Italia da artigiani specializzati. Dalla selezione dei materiali alla costruzione della sneaker, fino alle cuciture e alle finiture, ogni fase della lavorazione esprime il valore della manifattura italiana e una cura meticolosa per i dettagli. "Con Shibuya Suede abbiamo voluto raccontare una nuova idea di lusso: personale, contemporanea e costruita attraverso materia, artigianato e identità - ha spiegato Alessia Gal Peviani, Ceo e Founder di Josh Mikawa -. Il made in Italy, per noi, non è soltanto un’origine, ma un modo di progettare e realizzare ogni sneaker, valorizzando competenze, tempo e cura dei dettagli".
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Alessia Gal Peviani, Ceo e Founder di Josh Mikawa
Le sneakers Josh Mikawa viste in Emily in Paris
Nella quinta stagione della serie tv, sono comparsi quattro modelli della sneaker signature del brand: Shibuya Mirror Limited Edition, Shibuya Cream, Shibuya Iconic Bluette e Shibuya Total White. Quattro interpretazioni diverse di una stessa silhouette, accomunate dalla produzione artigianale italiana e da un’identità che unisce craftsmanship italiano, sensibilità giapponese e cultura sneaker americana. Tra le varianti viste nella serie, la Shibuya Mirror Limited Edition si distingue per la sua anima più statement, grazie alla tomaia in pelle di vitello laminata effetto specchio e ai dettagli in vitello bianco. Più morbida e sofisticatala, Shibuya Cream, che combina suede color crema e pelle di vitello in un equilibrio raffinato di texture e tonalità. A portare, invece, una nota più intensa e distintiva è la Shibuya Iconic Bluette, realizzata in suede blu acceso con dettagli in vitello bianco e tallone blu, mentre la Shibuya Total White rappresenta l’espressione più essenziale e pulita della linea, con un’estetica minimale e contemporanea che valorizza al massimo la purezza della silhouette. Elemento distintivo della collezione è proprio la capacità di reinterpretare un unico modello attraverso materiali, texture e colori differenti, mantenendo sempre una costruzione premium e una forte riconoscibilità.