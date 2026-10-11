EVENTO SHOW IN MAROCCO

La sfilata nel deserto che segna un nuovo capitolo nella moda uomo

Terzo atto della collaborazione tra Giorgio Armani e il brand americano Kith: due visioni per dare vita al guardaroba maschile contemporaneo

11 Ott 2026 - 23:01
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Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (courtesy of Giorgio Armani - credit: Lucas Possiede © Ufficio stampa

Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (courtesy of Giorgio Armani - credit: Lucas Possiede © Ufficio stampa

Una sfilata nel deserto dal grande valore evocativo e simbolico. Si è svolta tra le dune di Agafay, a sud di Marrakech, la presentazione della collezione che segna il terzo capitolo della collaborazione tra Giorgio Armani e Kith. 

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Una sfilata nel deserto per il nuovo guardaroba maschile

 Si chiama “Dreams of the Dune”, la nuova serie di proposte uomo che prosegue il dialogo tra il vocabolario sartoriale di Giorgio Armani e la visione contemporanea di Kith. In continuità con i primi due capitoli, la collezione fonde le identità stilistiche distintive dei due brand attraverso costruzioni, proporzioni e materiali. La sartorialità destrutturata di Giorgio Armani e la sua precisione nella definizione dei volumi vengono reinterpretati attraverso la visione del marchio americana di Ronnie Fieg, dando vita a un guardaroba completo che comprende prêt-à-porter, accessori e calzature. >> Guarda il finale della sfilata 

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I look tra precisione sartoriale e funzionalità

 La nuova collezione trae ispirazione dalla quiete e dalle tonalità sbiadite dal sole del deserto, scenario che ne definisce l’identità visiva e l’architettura cromatica. Il nero e il blu profondo sfumano gradualmente nel marrone scuro, nella terra bruciata e nelle tonalità del cuoio, per lasciare poi spazio al sabbia, al greige, al grigio e al bianco ghiaccio. Questa progressione dall’oscurità alla luce si riflette nei tessuti, nelle sovrapposizioni e nelle silhouette. Tra i capi chiave figurano una giacca in shearling con cintura, una giacca utility bicolore in pelle e un blouson in suede. La ricerca sull’outerwear prosegue con blouson in shearling e giacche di ispirazione aviator, realizzati in edizione limitata. La sartorialità mantiene elementi riconoscibili di Giorgio Armani, tra cui la destrutturazione, le spalle morbide, i volumi rilassati e le distintive chiusure al collo. Pantaloni ampi e fluidi accompagnano le giacche, mentre i modelli cargo in lana vergine, cashmere e natté di canapa pura introducono un’attitudine più funzionale. La palette materica spazia dalla pelle al suede, fino a seta, cotone, viscosa, lana vergine, cashmere e canapa pura.  

Giorgio Armani & Kith, i best look della collezione “Dreams of the Dune”

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© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)
© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)
© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)

© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)

© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)

Una collezione all’insegna della sovrapposizione

 Sciarpe, foulard, guanti e cappelli evocano l’eleganza funzionale dell’abbigliamento del deserto. L’idea è quella di una protezione senza costrizioni: le proporzioni generose sono disciplinate da costruzioni precise, mentre i tessuti fluidi preservano movimento e libertà. Gli accessori svolgono un ruolo centrale nella costruzione del guardaroba, traducendo la ricerca materica della collezione in articoli di pelletteria, pezzi da viaggio, piccoli accessori e occhiali. Materiali pregiati, lavorazioni artigianali e una sobria palette ispirata al deserto creano continuità. 

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