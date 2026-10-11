La sfilata nel deserto che segna un nuovo capitolo nella moda uomo

La nuova collezione trae ispirazione dalla quiete e dalle tonalità sbiadite dal sole del deserto, scenario che ne definisce l’identità visiva e l’architettura cromatica. Il nero e il blu profondo sfumano gradualmente nel marrone scuro, nella terra bruciata e nelle tonalità del cuoio, per lasciare poi spazio al sabbia, al greige, al grigio e al bianco ghiaccio. Questa progressione dall’oscurità alla luce si riflette nei tessuti, nelle sovrapposizioni e nelle silhouette. Tra i capi chiave figurano una giacca in shearling con cintura, una giacca utility bicolore in pelle e un blouson in suede. La ricerca sull’outerwear prosegue con blouson in shearling e giacche di ispirazione aviator, realizzati in edizione limitata. La sartorialità mantiene elementi riconoscibili di Giorgio Armani, tra cui la destrutturazione, le spalle morbide, i volumi rilassati e le distintive chiusure al collo. Pantaloni ampi e fluidi accompagnano le giacche, mentre i modelli cargo in lana vergine, cashmere e natté di canapa pura introducono un’attitudine più funzionale. La palette materica spazia dalla pelle al suede, fino a seta, cotone, viscosa, lana vergine, cashmere e canapa pura.