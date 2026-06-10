I sandali top per l'estate 2026 danno una sensazione di freschezza

Ventilated Cushioning System prende vita nel mondo Geox con la collezione uomo e donna primavera estate 2026 nei modelli Climasandal. Per lei, due proposte differenti con caratteristiche comuni: rasoterra, dinamiche e confortevoli. Una prima, più cittadina e femminile, contraddistinta da un sofisticato tessuto mesh operato, declinato in un’accattivante gamma colori: dal rosa antico al viola profondo, dal bianco ghiaccio all’azzurro carta da zucchero. A completare il design, una suola aerodinamica in EVA e una fibbia cromata. Dallo spirito più unisex e casual la seconda variante, definita da una tripla fascia incrociata (in suede, nabuk o pelle), con fibbia metallica e nuance neutre nero e beige. Climasandal per lui punta, invece, su un sandalo dallo stile senza tempo, dotato di grande versatilità, perfetto per passeggiate in città o in vacanza, da indossare sotto shorts, jeans e pantaloni casual. Protagonista una doppia fascia (in suede o in pelle) con fibbia metallica, in una stuzzicante gamma di colori passe-partout: liquirizia, cioccolato e nocciola.