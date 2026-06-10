I sandali top per l'estate 2026 danno una sensazione di freschezza

Geox Climasandal: un nuovo modo di respirare grazie all'inedita tecnologia brevettata Ventilated Cushioning System © Ufficio stampa
Può un paio di sandali contribuire al benessere? La risposta è sì per una collezione di calzature estive che segna il debutto di una tecnologia brevettata e inedita. Le iconiche "scarpe che respirano" aprono a un nuovo capitolo grazie a un'innovazione ulteriore, capace di offrire al piede un rinnovato modo di respirare. Scopriamo come funziona.
I sandali top dell’estate: cosa li rende speciali
Si chiama Ventilated Cushioning System, l’inedita tecnologia – anche questa brevettata da Geox – capace di offrire alla calzatura un rinnovato modo di respirare grazie a una ventilazione attiva sotto la pianta del piede, progettata per sfruttare il naturale movimento del passo durante la camminata. Protagonista un sottopiede, inserito nella suola, dalla costruzione rivoluzionaria, dove avviene un innovativo processo di traspirazione, diviso in tre momenti sinergici. Nella parte posteriore, in corrispondenza del tallone, è integrato un morbido cuscinetto che si comprime sotto il peso del piede e attiva il flusso d’aria. All’interno, appositi canali di ventilazione indirizzano l’aria, generata dalla compressione del cuscinetto, verso l’avampiede. L’avampiede, dotato di strategici fori, permette all’aria convogliata di fuoriuscire, restituendo una costante sensazione di freschezza. Gioca un ruolo importantissimo anche la suola speciale con bi-densità: una parte morbida per garantire il funzionamento della nuova tecnologia e una sezione più rigida che assicura stabilità alla camminata.
© Ufficio stampa
Geox Climasandal, alcuni modelli della collezione donna primavera estate 2026
Un nuovo modo di camminare
Cambiare il modo di camminare, aggiungendo un elevato livello di comfort ad ogni passo. È questa la mission del nuovo brevetto Ventilated Cushioning System, una tecnologia all’avanguardia dal tris vincente:
- la ventilazione, che favorisce il ricambio dell’aria sotto la pianta, mantenendola fresca e asciutta anche in condizioni climatiche caldo-umide o durante un uso prolungato. Il risultato finale è un ambiente più sano per il piede;
- la morbidezza: il cuscinetto sotto il tallone è studiato per svolgere la funzione di ammortizzatore, così sotto il peso del corpo si comprime, assorbe l’area generata dall’impatto, facendola, infine, fuoriuscire in maniera graduale;
- la leggerezza: sottopiede, suola e tomaia sono selezionati e progettati per essere particolarmente leggeri per favorire al meglio il funzionamento della tecnologia. Questo riduce il peso della calzatura facilitando la camminata.
I modelli per l’estate 2026
Ventilated Cushioning System prende vita nel mondo Geox con la collezione uomo e donna primavera estate 2026 nei modelli Climasandal. Per lei, due proposte differenti con caratteristiche comuni: rasoterra, dinamiche e confortevoli. Una prima, più cittadina e femminile, contraddistinta da un sofisticato tessuto mesh operato, declinato in un’accattivante gamma colori: dal rosa antico al viola profondo, dal bianco ghiaccio all’azzurro carta da zucchero. A completare il design, una suola aerodinamica in EVA e una fibbia cromata. Dallo spirito più unisex e casual la seconda variante, definita da una tripla fascia incrociata (in suede, nabuk o pelle), con fibbia metallica e nuance neutre nero e beige. Climasandal per lui punta, invece, su un sandalo dallo stile senza tempo, dotato di grande versatilità, perfetto per passeggiate in città o in vacanza, da indossare sotto shorts, jeans e pantaloni casual. Protagonista una doppia fascia (in suede o in pelle) con fibbia metallica, in una stuzzicante gamma di colori passe-partout: liquirizia, cioccolato e nocciola.
© Ufficio stampa
Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente di Geox, con alcuni modelli della collezione primavera estate 2026 Climasandal