Cuori e cuoricini, riferimenti romantici, maxi scritte, bagliori e paillettes. Anche la moda regala sogni e magia nel giorno di San Valentino , offrendo spunti interessanti a cui ispirarsi per avere un look a tema nella giornata più importante per gli innamorati…

San Valentino, anche in passerella spuntano cuori e parole d’amore Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 20 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 20 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 20 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 20 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 20 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 20 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 20 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 20 Balenciaga Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 20 Prada Ansa 10 di 20 Prada Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 20 Prada Ansa 12 di 20 Gucci Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 20 Gucci Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 20 Agatha Ruiz de la Prada Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 20 Agatha Ruiz de la Prada Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 20 Agatha Ruiz de la Prada Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 20 Agatha Ruiz de la Prada Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 20 Agatha Ruiz de la Prada Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 20 Agatha Ruiz de la Prada Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’AMORE VISTO DAGLI STILISTI - È il cuore a caratterizzare l’allegra collezione per la primavera-estate della designer spagnola Agatha Ruiz de la Prada. Sembra quasi uscito da un trattato di anatomia, invece, quello prezioso che spicca su un abito di Gucci. Il simbolo d’amore per eccellenza fa bella mostra di sé anche sui maglioni e sulle giacche da uomo per il prossimo autunno-inverno di Prada. Le sue geometrie danno forma a una romanticissima bag di Balenciaga e a uno zaino maschile firmato da Dolce&Gabbana. Dalle borse a tracolla agli abiti, dalle importanti applicazioni gioiello alle maxi scritte, anche sugli accessori: è proprio l'importante tributo al sentimento più nobile ad aver contribuito a dare un’impronta spettacolare alle proposte della coppia di creativi per la stagione ancora in corso.