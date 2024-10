Running: un look d’eccezione per il maratoneta perfetto

Protagonista, insieme ai mille partecipanti, il nuovo boxer senza cuciture Intimissimi Uomo, disegnato per offrire massimo supporto senza costrizione e libertà di movimento. Proposto nei classici colori del blu e del nero, la sua composizione in microfibra garantisce al capo massima traspirabilità e leggerezza all’indosso.



L’impegno costante nella ricerca di nuove fibre, che contraddistingue il DNA del marchio dedicato all'uomo di Oniverse, dà vita ad un’ampia proposta commerciale per il boxer. Si amplia la gamma dell’underwear basico che già può contare sull’alta qualità ed eleganza del tessuto Premium Cotton e Soft Silk, pregiati filati che rappresentano l’evoluzione tessile e qualitativa del brand. Completano la collezione, i boxer in Cotone Superior ed Extrafine, disponibili in diverse lunghezze e fantasie. Intimissimi Uomo rappresenta la scelta per ogni fisicità, un’eccellenza per comfort e qualità.