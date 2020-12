Prima della Scala 2020, ecco gli abiti che potremmo vedere in scena Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 27 Valentino Haute Couture Fall 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 27 Dall'ultima collezione Giorgio Armani Privé Afp 13 di 27 Dall'ultima collezione Giorgio Armani Privé Afp 14 di 27 Dall'ultima collezione Giorgio Armani Privé Afp 15 di 27 Dall'ultima collezione Giorgio Armani Privé Afp 16 di 27 Dall'ultima collezione Giorgio Armani Privé Afp 17 di 27 Dall'ultima collezione Giorgio Armani Privé Afp 18 di 27 Dolce&Gabbana FW 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 27 Dolce&Gabbana FW 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 27 Dolce&Gabbana FW 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 27 Dolce&Gabbana FW 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 27 Smoking e completi maschili: un modello dalla collezione Dolce&Gabbana Fall 2019 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 27 Smoking e completi maschili: un modello dalla collezione Dolce&Gabbana Fall 2019 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 27 Smoking e completi maschili: un modello dalla collezione Dolce&Gabbana Fall 2019 Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 27 Smoking e completi maschili: un modello dalla collezione Giorgio Armani Fall 2019 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 27 Smoking e completi maschili: un modello dalla collezione Giorgio Armani Fall 2019 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sarà di sicuro una serata memorabile. Fortemente segnata dagli effetti della pandemia e dalle difficoltà che stiamo vivendo e che si riflettono anche nel mondo dell’arte. Per la Prima del Teatro alla Scala di Milano, in programma la sera di lunedì 7 dicembre, si svolgerà infatti un concerto a porte chiuse, senza la presenza in sala del pubblico e delle autorità, come impone la normativa anti-Covid. A tenere in alto i cuori saranno gli artisti, ballerini, soprani e musicisti diretti dal maestro Riccardo Chailly. A far sognare, anche le creazioni da favola che indosseranno, omaggio ai grandi nomi della moda che tengono alto il nome dell'Italia nel mondo…