Occhiali da vista nello sport? C'è la soluzione definitiva

Shield Fusion: Oakley porta la correzione visiva sulle lenti a maschera © Ufficio stampa
Nuovo capitolo nel mondo degli occhiali sportivi. Viene infatti introdotta per la prima volta una soluzione da vista direttamente sui modelli a maschera. Pensata per gli atleti di ogni livello che necessitano di una correzione visiva senza voler rinunciare a prestazioni e design, vediamo in cosa consiste questa nuova tecnologia.
Gli occhiali sportivi diventano graduati
A introdurre questa importante novità è Oakley, che attraverso la tecnologia Shield Fusion integra la lente graduata sul retro della lente a maschera attraverso un avanzato processo di laminazione. Sviluppata in collaborazione con Shamir, la soluzione elimina l’ingombro e l’impatto estetico dei tradizionali inserti da vista e risulta praticamente invisibile frontalmente. La correzione visiva diventa così parte integrante del prodotto, senza comprometterne estetica, funzionalità e prestazioni.
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Shield Fusion: Oakley porta la correzione visiva sulle lenti a maschera. Sviluppata in collaborazione con Shamir, la soluzione elimina l’ingombro e l’impatto estetico dei tradizionali inserti da vista e risulta praticamente invisibile frontalmente
“Le innovazioni più interessanti nascono dall’incontro tra competenze diverse – dichiara Vincenzo Spremulli, Senior Director of Global R&D and Innovation di Oakley –. Oakley e Shamir hanno lavorato fianco a fianco in ogni fase del progetto, dall’idea iniziale allo sviluppo e alla messa a punto della soluzione, unendo il nostro approccio al design sportivo e l’esperienza di Shamir nel campo dell’ottica. Shield Fusion nasce da questa collaborazione: un sistema integrato che offre campo visivo, vestibilità e prestazioni senza alterare il design del prodotto”. Disponibile per i modelli Sutro, Sutro Lite, Sutro Lite Sweep, Shield Fusion, è compatibile con tutte le colorazioni delle lenti Prizm™ proposte per la famiglia Sutro. La tecnologia può essere applicata alle lenti con prescrizioni comprese tra -3,00 e +3,00 diottrie e cilindro fino a -3,00.
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Shield Fusion: Oakley porta la correzione visiva sulle lenti a maschera
“L’approccio pionieristico di Oakley agli occhiali sportivi è esattamente quello che cercavamo per questa collaborazione – sottolinea Zohar Katzman, Vice President of Engineering and Technology di Shamir –. Siamo orgogliosi di poter mettere una tecnologia ottica avanzata a disposizione di un pubblico sempre più ampio, con una soluzione che coniuga precisione visiva, prestazioni e un elevato livello di ottimizzazione per chi necessita di lenti graduate”.