Occhiali da vista nello sport? C'è la soluzione definitiva

“Le innovazioni più interessanti nascono dall’incontro tra competenze diverse – dichiara Vincenzo Spremulli, Senior Director of Global R&D and Innovation di Oakley –. Oakley e Shamir hanno lavorato fianco a fianco in ogni fase del progetto, dall’idea iniziale allo sviluppo e alla messa a punto della soluzione, unendo il nostro approccio al design sportivo e l’esperienza di Shamir nel campo dell’ottica. Shield Fusion nasce da questa collaborazione: un sistema integrato che offre campo visivo, vestibilità e prestazioni senza alterare il design del prodotto”. Disponibile per i modelli Sutro, Sutro Lite, Sutro Lite Sweep, Shield Fusion, è compatibile con tutte le colorazioni delle lenti Prizm™ proposte per la famiglia Sutro. La tecnologia può essere applicata alle lenti con prescrizioni comprese tra -3,00 e +3,00 diottrie e cilindro fino a -3,00.