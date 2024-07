So no stati lanciati con una campagna che rimanda al mondo della moda, e scattata a Ibiza, gli occhiali da sole presentati per l'estate da Jimmy Choo, frutto di una collaborazione - la prima - con EssilorLuxottica, dopo l'annuncio di un accordo di licenza decennale siglato nel 2023. Sviluppata sotto la guida creativa di Sandra Choi, la collezione segna l'inizio di un nuovo capitolo per l'eyewear della maison, che intende rifarsi all’eleganza come nello spirito del brand ma senza rinunciare alla versatilità.