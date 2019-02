Supertecnologici, sorprendenti, utili, praticamente irrinunciabili. Dagli smartphone di ultimissima generazione di Huawei , che coniugano alte prestazioni tecnologiche a un design ricercato, a quelli di LG Electronics, il cui ultimo modello “premium” è addirittura dotato di cinque fotocamere. Anche i quattro obiettivi del modello Galaxy A9 di Samsung garantiscono prospettive illimitate per favorire la creatività e la condivisione di immagini. Wiko, il brand francese di telefonia, lancia invece una versione ‘ romantica e genderless ’ del suo nuovo smartphone View2 Go, coloro rosso ciliegia.

Nuovi trend: San Valentino è alle porte, ditelo con la tecnologia Huawei Mate 20 Pro Ufficio stampa 1 di 17 Huawei P Smart 2019 Ufficio stampa 2 di 17 LG V40 ThinQ Ufficio stampa 3 di 17 LG V40 ThinQ Ufficio stampa 4 di 17 Samsung Galaxy A9 Ufficio stampa 5 di 17 Samsung Galaxy A9 Ufficio stampa 6 di 17 Wiko View2 Go Ufficio stampa 7 di 17 Huawei Watch GT Ufficio stampa 8 di 17 Huawei Watch GT Ufficio stampa 9 di 17 Samsung Galaxy Watch Ufficio stampa 10 di 17 Samsung Galaxy Watch Ufficio stampa 11 di 17 Fujifilm Instax Mini 9 Ufficio stampa 12 di 17 Fujifilm Instax Mini 9 Ufficio stampa 13 di 17 Fujifilm Instax Square SQ6 (Ruby Red) Ufficio stampa 14 di 17 Panasonic i-shaper ER-GD50 Ufficio stampa 15 di 17 Panasonic i-shaper ER-GD50 Ufficio stampa 16 di 17 Philips OneBlade Pro Ufficio stampa 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In grande ascesa anche gli smartwatch: per uomini ipertecnologici e amanti dello sport, sempre Huawei consiglia il modello Watch GT. Samsung promuove i suoi Galaxy Watch, nero per lui e rosa per lei, con connettività Bluetooth, che prevedono anche funzionalità per il wellness. Sempre molto amati anche oggetti dal fascino senza tempo, oggi rivisitati, come le coloratissime fotocamere digitali Fujifilm.



Regali che trovano sicuro gradimento sono anche quelli dedicati alla cura della persona ma di ultima generazione. Panasonic ha lanciato, ad esempio, tre nuovi rasoi regola barba dal design “i-shape”, caratterizzato da un’innovativa lama verticale che consente un controllo assoluto. Philips, un nuovo e rivoluzionario strumento che può radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza.