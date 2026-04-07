Morto Mario Colombo, l'imprenditore che ha fatto crescere Colmar

"Nel corso di oltre 50 anni di attività professionale - si legge -, Mario Colombo ha ricoperto un ruolo centrale nello sviluppo dell’azienda, distinguendosi per competenza, visione e dedizione. Accanto al suo impegno imprenditoriale, lascia il ricordo di profonde qualità umane: il sorriso, la cordialità, la simpatia e la capacità di mettere chiunque a proprio agio in ogni circostanza, tratti che lo hanno sempre contraddistinto.



I funerali si terranno venerdì 10 aprile alle ore 10.45 presso il Duomo di Monza. La camera ardente sarà allestita giovedì 9 aprile, dalle ore 9 alle 18, presso la sede aziendale in via Olimpia 3, Monza (MB), negli spazi della Manifattura Mario Colombo & C. S.p.A.