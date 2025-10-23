Morto Nerino Grassi, il visionario della calzetteria italiana: aveva creato la Golden Lady nel 1966

Nel corso degli anni, Golden Lady ha affidato la propria immagine a testimonial di fama internazionale, rendendo le sue campagne pubblicitarie veri e propri simboli dell'epoca. Tra le prime protagoniste si ricordano Eva Herzigova, Stefania Rocca e Alessia Marcuzzi, volti noti del cinema e della televisione italiana. Negli anni Duemila, la scelta ricadde su Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004, la cui freschezza e popolarità contribuirono al rilancio del brand presso il pubblico giovane. A livello internazionale, una delle campagne più iconiche fu quella con Charlize Theron, premio Oscar e simbolo di eleganza.

Nel 2014, Golden Lady stupì il mercato affidando la sua immagine a Miley Cyrus, cantante e attrice statunitense, protagonista della campagna "Rock Your Legs". Lo spot, dal tono provocatorio e contemporaneo, segnò un'evoluzione nello stile comunicativo del brand, proiettandolo verso un pubblico più giovane e globalizzato.

La comunicazione pubblicitaria, curata con attenzione e sensibilità verso le tendenze del momento, è sempre stata coerente con i valori del marchio: femminilità, dinamismo, accessibilità e stile. Un'eredità che prosegue anche oggi attraverso nuove strategie digitali.