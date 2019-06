Mondiali calcio femminile 2019: chi firma la divisa delle azzurre?

Prendono il via i Mondiali di Calcio femminile 2019 e anche per questa occasione le atlete azzurre indosseranno gli abiti formali creati da Giorgio Armani. In linea con lo stile del marchio, la divisa composta da abito, camicia e soprabito è elegante ma confortevole, assicura la maison. È realizzata in jersey, materiale comodo e pratico, e i capispalla sono utilizzabili in più stagioni, grazie agli interni staccabili. “Ho creato un guardaroba coerente con il mio stile, pensato per atleti in continuo movimento – ha spiegato lo stilista –. È un altro modo di portare l'italianità nel mondo”.