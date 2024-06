Moda uomo: il bel vestire omaggia l'inconfondibile stile italiano

Una collezione dallo stile minimal chic, in cui grande attenzione è riservata ai materiali, ai dettagli e ai colori. Paul & Shark ha presentato Riviera Capri SS25, le sue nuove creazioni per la primavera estate del prossimo anno. Costumi in tessuto stampato ultralight ad asciugatura rapida sono abbinati a polo in seta e morbide camicie in lino colorato. Spicca la stampa realizzata con Liberty of London: un fermo immagine dell'isola di Capri, protagonista di queste nuove proposte, raffigurata con le sue stradine tortuose, le bouganville fiorite, gli edifici storici e le piccole barche dei pescatori locali. I dettagli sono nitidi, come dipinti realizzati con pennellate di luce e ombra, che catturano l'essenza stessa di uno dei luoghi più iconici della bellezza e dell'estate italiana.