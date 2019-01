Moda Uomo, la scelta di Zegna: abiti etici per i cittadini del mondo

Un luogo di arrivi e partenze, di melting pot, integrazione e diversità. Si è svolta nell’atrio della Stazione Centrale di Milano (eccezionalmente chiuso al pubblico per un paio di ore), la sfilata di Ermenegildo Zegna. Evento di apertura di Milano Moda Uomo, in corso in città fino a lunedì, si è tenuto all’insegna dello slogan #UseTheExisting. La collezione per il prossimo inverno, infatti, è realizzata partendo da tessuti creati da materie prime di alta qualità, o sintetiche, riciclate e riciclabili. Sono capi concepiti per "una generazione multiculturale di cittadini del mondo", ha spiegato il direttore creativo Alessandro Sartori.