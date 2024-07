Inaugurato da Cecilia Rodriguez e chiuso da Elisabetta Gregoraci, l'evento - nato dalla collaborazione con il prestigioso La Fenice Beach Club - segna il ritorno di Marciano by Guess sulla costa della Versilia. La serata ha preso il via con una sfilata che, davanti a un pubblico di oltre 150 ospiti d'élite accolto negli eleganti gazebo sulla spiaggia, ha presentato le ultime tendenze e i design della collezione SS25 di Marciano by Guess con vista sul mare, al tramonto. È poi proseguita con una cena all'aperto, un cocktail party e un dj set. Tra le celebs presenti anche Giulia De Lellis, Cristina Chiabotto, Martina Stella, Paola Turani, Valentina Ferragni, Veronica Ferraro, Giorgia Palmas.



"Amiamo assolutamente l'atmosfera dei beach club. Abbiamo una presenza straordinaria in tutta Europa con la nostra linea lifestyle. Ma siamo estremamente entusiasti di poter tenere la nostra sfilata di moda Spring 25 a La Fenice Beach Club per svelare il fascino e l'eleganza unici della collezione Spring 25 di Marciano - ha sottolineato Paul Marciano, Chief Creative Officer di Guess -. Abbiamo già negozi locali sia a Forte dei Marmi che a Viareggio, quindi questo è il contesto perfetto per coccolare i nostri clienti e gli amici del brand con una serata magica per ringraziarli del loro continuo supporto al nostro marchio”.