Moda: la rinascita di Sergio Soldano, maison amata dalle dive del cinema
Il ritorno celebrato a New York con un evento speciale e la presentazione della collezione autunno inverno 2026-2027
Sergio Soldano, due proposte della collezione ready-to-wear autunno inverno 2026-2027 presentata a New York con un evento speciale © Ufficio stampa
Il ritorno sulla scena della moda internazionale. Sergio Soldano ha celebrato il suo rilancio con un evento esclusivo che si è tenuto nel corso della New York Fashion Week. La maison italiana ha presentato, infatti, nel cuore della Grande Mela la sua collezione autunno inverno 2026-2027: creazioni all'insegna del virtuosismo, contraddistinte da coraggio espressivo e autentica maestria made in Italy.
Un grande ritorno per Sergio Soldano
Composta da 77 capi e 27 accessori, la collezione ready-to-wear per il prossimo autunno inverno segna la rinascita creativa del marchio di lusso, oggi sotto la direzione creativa di Giovanni Premoli e Dario Di Bella, e stabilisce un nuovo linguaggio visivo, radicato nell’arte italiana e nella narrazione emotiva ma decisamente orientato al futuro. La presentazione delle nuove creazioni si è tenuta presso Printemps New York, al centro del Financial District, in partnership con Fashion Group International Inc. (FGI), e si è svolta come un viaggio immersivo nel mondo del brand, accompagnato da performance artistiche e musicali. Radicata nella raffinata artigianalità italiana ma interpretata attraverso una lente contemporanea ed espressiva, ha creato un dialogo armonioso tra heritage e modernità, affermando la rinnovata visione di Sergio Soldano per una vita urbana e sofisticata. "Sia questa collezione sia questa serata nascono da una convinzione profonda, condivisa con il Maestro Sergio Soldano: che la moda custodisca una verità emotiva e rappresenti uno dei linguaggi più autentici attraverso cui esprimere cultura, memoria e immaginazione - ha sottolineato il co-direttore creativo di Sergio Soldano Dario Di Bella -. La moda non riguarda solo la forma, ma anche il sentimento, il gesto e la narrazione".
© Ufficio stampa
Sergio Soldano, i direttori creativi della maison Giovanni Premoli e Dario Di Bella
All'evento hanno partecipato numerosi protagonisti del mondo fashion newyorkese, tra cui la presidente e Ceo di FGI Maryanne Grisz e il Ceo di Printemps America Thierry Prevost, oltre a un nutrito pubblico di socialite e trendsetter di Manhattan.
La collezione autunno inverno 2026-2027, un nuovo capitolo nella storia della maison
Una narrazione scritta in materiali nobili, costruzioni impeccabili e dettagli preziosi che definiscono la donna Sergio Soldano come elegante, potente e contemporanea, riaffermando il valore intramontabile del savoir-faire italiano in una visione estetica profondamente attuale. Composta da 77 capi e 27 accessori, la collezione di debutto dei co-direttori creativi Giovanni Premoli e Dario Di Bella segna la rinascita creativa della maison e stabilisce un nuovo linguaggio visivo. Piuttosto che riproporre silhouette d’archivio, i designer interpretano l’eredità del marchio di lusso come un linguaggio vivo ed evolutivo. Ogni creazione è concepita ex novo, con accessori ed elementi ripensati integralmente e realizzati attraverso lavorazioni di alto artigianato e tecniche di finitura manuale, inclusi print pittorici realizzati tramite dipinti a olio su tela e successivamente trasferiti su seta e altri tessuti nobili. Questi processi sottolineano l’anima artistica della casa di moda e la sua identità made in Italy. "Non è mai stata nostra intenzione citare il passato attraverso forme o silhouette letterali - ha spiegato il co-direttore creativo Giovanni Premoli -. Consideriamo l’eredità di Sergio Soldano come un linguaggio visivo vivo, espresso con maggiore forza attraverso le stampe della collezione. Qui la memoria diventa visione e l’heritage si traduce in alta manifattura, nuove forme e materiali nobili, dando vita a un’estetica rinnovata, radicata nell’eccellenza italiana". La collezione si sviluppa, inoltre, attraverso quattro macro-temi che esplorano l’ornamento come forma di espressione e rinnovamento.
© Ufficio stampa
Sergio Soldano, una delle creazioni della collezione ready-to-wear autunno inverno 2026-2027 presentata a New York con un evento speciale
La maison Sergio Soldano
Fondata nel 1968, Sergio Soldano si affermò come una delle voci più distintive della moda italiana, celebrata per un’estetica audace e geometrica, colori vibranti e un’innata capacità di valorizzare la figura femminile. Amato dall’alta società internazionale e da icone culturali come Liz Taylor, Gina Lollobrigida, Monica Vitti e Virna Lisi, lo stilista presentò le sue collezioni a Roma, Firenze, Milano, New York, Parigi e oltre, contribuendo a definire il linguaggio visivo della moda moderna di metà secolo. Definito "il nuovo uomo della moda", il suo lavoro superò i confini della passerella, apparendo nel cinema, nell’editoria e nella cultura popolare, consolidando un’eredità creativa che continua a risuonare ancora oggi.