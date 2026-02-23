Moda: la rinascita di Sergio Soldano, maison amata dalle dive del cinema

Composta da 77 capi e 27 accessori, la collezione ready-to-wear per il prossimo autunno inverno segna la rinascita creativa del marchio di lusso, oggi sotto la direzione creativa di Giovanni Premoli e Dario Di Bella, e stabilisce un nuovo linguaggio visivo, radicato nell’arte italiana e nella narrazione emotiva ma decisamente orientato al futuro. La presentazione delle nuove creazioni si è tenuta presso Printemps New York, al centro del Financial District, in partnership con Fashion Group International Inc. (FGI), e si è svolta come un viaggio immersivo nel mondo del brand, accompagnato da performance artistiche e musicali. Radicata nella raffinata artigianalità italiana ma interpretata attraverso una lente contemporanea ed espressiva, ha creato un dialogo armonioso tra heritage e modernità, affermando la rinnovata visione di Sergio Soldano per una vita urbana e sofisticata. "Sia questa collezione sia questa serata nascono da una convinzione profonda, condivisa con il Maestro Sergio Soldano: che la moda custodisca una verità emotiva e rappresenti uno dei linguaggi più autentici attraverso cui esprimere cultura, memoria e immaginazione - ha sottolineato il co-direttore creativo di Sergio Soldano Dario Di Bella -. La moda non riguarda solo la forma, ma anche il sentimento, il gesto e la narrazione".