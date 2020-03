Moda primavera 2020, largo ai balloon jeans: comodi anche in casa Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Impossibile sbagliare. Ai jeans sarebbe da fare un monumento. Facili da abbinare, non c’è stagione in cui non siano tra i trend. Versatili, rivisitabili all’infinito, 'democratici': non c’è guardaroba che non ne preveda almeno un paio. Questa primavera e l’estate 2020 assistono anche al ritorno delle giacche in tessuto denim ma i veri protagonisti sono loro, i pantaloni a vita alta, ispirati agli anni Novanta. La moda li definisce anche ‘slouchy’ o ‘ballon jeans’, perché hanno la forma arrotondata sui fianchi, a palloncino appunto, e gamba larga. Di grande versatilità, pratici con le sneakers, super femminili se indossati con un paio di sandali alti. Mai fuori posto, nemmeno in questa fase di lockdown: praticissimi, si portano bene anche in casa.