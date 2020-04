Moda post-lockdown e fase 2: come nascondere qualche chilo in più

Moda uomo post-lockdown: i pantaloni sono comodi e 'oversize' Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Comodità e rilassatezza. La buona notizia è che questo ‘mood’ sperimentato durante le settimane di quarantena potrebbe essere la chiave giusta anche per affrontare il dopo-lockdown (specie se nel frattempo è comparso qualche chiletto in più da smaltire). Le passerelle della primavera-estate 2020 avevano già previsto tra le tendenze di stagione i pantaloni comodi e ‘oversize’. Una presenza che si era già affacciata lo scorso inverno e che ora diventa strategica come non mai, soprattutto in vista della fase 2…