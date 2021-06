Moda, più italianità e sostenibilità: la pandemia si supererà così

LA “ROAD MAP” PRESENTATA CON J-AX - Italianità e sostenibilità sono i punti essenziali di una vera e propria “road map” tracciata da Fabio Primerano per i prossimi anni. Sono stati messi in luce nel corso di una video intervista a cui ha preso parte anche J-Ax, che è stata un’occasione per riflettere insieme all’artista anche di come moda e musica siano accomunate e unite da un altro fattore molto importante: la creatività, elemento che caratterizza pure il Dna italiano. L’italianità, del resto, è sempre stata parte integrante della storia di Ciesse Piumini e su di essa l’azienda continua a puntare per il futuro, assieme alla sostenibilità. “Essere sostenibili è un percorso, una filosofia, un punto di partenza – ha spiegato lo stesso Primerano –, un processo di prova ed errore. È per questo che la nostra è una missione, che abbiamo chiamato ‘Mission to Green’. La volontà di Ciesse Piumini è quella di seguire questo percorso di cambiamento in maniera trasparente e autentica”.