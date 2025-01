Moda: i nipoti di Richard Avedon e Bob Dylan raccontano lo stile

A un anno di distanza dalla celebrazione dei 25 anni del suo Double Coat, Fay continua così nel racconto dei propri capi simbolo con un progetto a tappe. Il trench Morning è il protagonista della prima, un lavoro che si focalizza su alcuni nomi di spicco nel mondo della musica e dell'arte newyorchese. In una città alle prime luci dell’alba, il musicista Levy Dylan, fratello di James e nipote a sua volta del Menestrello di Duluth, e il musicista e attore Eliot Sumner, figlio di Sting e Trudie Styler, sono fotografati in ritratti singoli insieme ad altri artisti emergenti della “città che non dorme mai”: l'attore e musicista Donald Cumming, voce della band The Virgins, l'artista concettuale e musicista A.L. Batha, l’"animale newyorchese" Johnny Donohoe, voce solista della band Comatosed, il fotografo e direttore della fotografia Barron Claiborne, già assistente di Richard Avedon e Irving Penn, e l'attrice Perla Haney-Jardine, conosciuta per il ruolo di B.B. Kiddo in Kill Bill Volume 2 di Quentin Tarantino.