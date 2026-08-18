Moda francese in lutto: morta Mathilde Favier, anima di Dior

Mathilde Favier (credit: Dior Official - @dior) © Instagram
Il mondo della moda si è trovato spiazzato davanti a una notizia arrivata improvvisamente nel cuore d’agosto. È scomparsa a 57 anni Mathilde Favier, la grande signora delle pubbliche relazioni di Dior. Si trovava in auto insieme al compagno, il produttore cinematografico Nicolas Altmayer, che ha perso anche lui la vita. L’incidente è avvenuto nei pressi di Thouars, Comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella parte occidentale del Paese.
Il cordoglio della moda per la scomparsa di Mathilde Favier
Sui social è un susseguirsi di pensier, ricordi, parole di commiato. Si dice “profondamente addolorato” il direttore creativo unico di Dior Jonathan Anderson. “Tutti noi – si legge dall’account ufficiale della maison su Instagram – dobbiamo molto al suo lavoro e alla sua dedizione. Trasmetteva un grande calore ed energia; era la persona più positiva e capace di infondere ottimismo che abbia mai incontrato. Mathilde incarnava l'eleganza stessa e, per molti versi, lo spirito della Couture in persona”.
Il lutto della maison
Dior ha annunciato “con profondo dolore la scomparsa accidentale di Mathilde Favier – si legge nella nota ufficiale della maison parigina firmata da Delphine Arnault, presidente e ceo di Christian Dior Couture -. Nel suo ruolo di Direttrice delle Relazioni Pubbliche, Mathilde Favier ha contribuito in modo straordinario alla reputazione di Christian Dior Couture grazie al suo impegno e alla sua eleganza. Era una donna eccezionale, caratterizzata da una gioia comunicativa, un talento e una lealtà esemplari. Mathilde amava la vita con passione. Con la sua scomparsa, Dior perde una professionista straordinaria e io perdo un'amica leale. Il suo ottimismo e il suo coraggio suscitavano ammirazione. Ci mancheranno immensamente il suo sorriso e il suo talento. Oggi provo un profondo dolore; il mio pensiero va ai suoi figli, a sua madre, alle sue sorelle, alla sua famiglia, ai suoi numerosi amici e al team che tanto amava”.