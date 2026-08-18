Moda francese in lutto: morta Mathilde Favier, anima di Dior

Dior ha annunciato “con profondo dolore la scomparsa accidentale di Mathilde Favier – si legge nella nota ufficiale della maison parigina firmata da Delphine Arnault, presidente e ceo di Christian Dior Couture -. Nel suo ruolo di Direttrice delle Relazioni Pubbliche, Mathilde Favier ha contribuito in modo straordinario alla reputazione di Christian Dior Couture grazie al suo impegno e alla sua eleganza. Era una donna eccezionale, caratterizzata da una gioia comunicativa, un talento e una lealtà esemplari. Mathilde amava la vita con passione. Con la sua scomparsa, Dior perde una professionista straordinaria e io perdo un'amica leale. Il suo ottimismo e il suo coraggio suscitavano ammirazione. Ci mancheranno immensamente il suo sorriso e il suo talento. Oggi provo un profondo dolore; il mio pensiero va ai suoi figli, a sua madre, alle sue sorelle, alla sua famiglia, ai suoi numerosi amici e al team che tanto amava”.