Moda: quali sono i brand di lusso più desiderati e acquistati

Louis Vuitton, Chanel e Gucci sono i brand di lusso più venduti su Vinted, che ha pubblicato il suo primo Luxury Trend Update, che offre un'analisi del comportamento degli acquirenti di lusso di seconda mano europei.



Chi sale e chi scende nel mercato del lusso Sempre secondo il più grande marketplace internazionale online in Europa, Louis Vuitton si distingue in particolare per la velocità con cui viene venduto. La stessa community mostra anche una forte preferenza per Hermès, Dior, Saint Laurent e Prada. Rispetto allo scorso anno, aumenta la popolarità di Cartier e cala l'interesse per Balenciaga. "Con milioni di membri registrati in oltre venti mercati, Vinted è in grado di identificare rapidamente le tendenze di resale", spiega Cécile Wickmann, Senior Director Luxury di Vinted.



Quali sono i marchi di lusso che vanno forte in Italia? - Un elemento che distingue nettamente un Paese da un altro sono i modelli di acquisto e vendita: "In generale l'Italia, per esempio, è tradizionalmente un Paese di venditori di moda second hand, con un numero significativo di venditori più alto rispetto agli acquirenti", sottolinea sempre Cécile Wickmann. Guardando ai nomi, "Fendi e Gucci sono tra i marchi di lusso più venduti in Italia", aggiunge.



Pezzi introvabili articoli da collezione "Attualmente c'è una domanda per pezzi vintage anni ‘80 e ‘90 sul mercato dell’usato. La moda attuale si ispira a decenni e collezioni passate – rivela Björn Holzhauer, Senior Brand Expert di Vinted –. I trend stanno andando ancora più indietro nel tempo. Elementi degli anni ‘80 o persino lo stile anni ‘50: questo potrebbe anche aumentare la domanda di articoli vintage di quest’epoca e di questo stile”. A causa del loro design unico e dell’heritage, alcuni pezzi di determinati brand sono diventati articoli da collezione. Negli ultimi mesi, alcuni dei pezzi più costosi venduti su Vinted includono la Hermès Kelly Bag, il Rolex Datejust e la Chanel Flap Bag. “A causa dell’esigua disponibilità, la domanda sta sempre più superando l’offerta e alcuni articoli, soprattutto le borse classiche, si stanno rivelando davvero vincenti quando si tratta di rivendita – sottolinea sempre Holzhauer –. Anche i miti e l’idealizzazione che fanno riferimento alla creazione giocano un ruolo importante. E le previsioni suggeriscono che i prezzi dei nuovi prodotti continueranno a salire”.