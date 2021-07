Moda e trend, abiti a noleggio: un trucco per vacanze senza stress

Andare in vacanza senza lo stress di preparare le valigie né di doversi spostare con un bagaglio pesante e ingombrante. La soluzione arriva dal mondo del fashion renting, ovvero degli abiti da prendere a noleggio . Farlo è davvero semplicissimo: si va in negozio o basta un click online, c'è ampia disponibilità di taglie, i prezzi non sono particolarmente proibitivi e la restituzione si organizza comodamente tramite ritiro da parte di un corriere. Vediamo allora di saperne di più.

Pleasedontbuy signed by Twinset | Plissettature, ruches, ricami, cut-out e drappeggi impreziosiscono i modelli, declinati in diverse lunghezze e con un’ampia varietà di scollature

Pleasedontbuy signed by Twinset | Un appuntamento romantico, un matrimonio in campagna, un party a bordo piscina, una cerimonia formale, un ricevimento lungo tutta la notte...

AFFITTARE UN VESTITO: PERCHÉ? - È stato Pleasedontbuy signed by TWINSET, il primo brand a sviluppare due anni fa un business legato al noleggio nel mondo della moda, partendo dalla produzione, 100% made in Italy, di capi esclusivi pensati per occasioni speciali. Prendere in affitto un abito significa, secondo quest'ottica, rispondere a un desiderio con responsabilità, senza rinunciare al lato divertente del cercare quello perfetto, provandone diversi. Oltre al piacere, si vuole in questo modo incoraggiare un nuovo atteggiamento nei confronti del comprare, più fluido e privo di sprechi.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO - Oltre a nove boutique Twinset presenti in tutta Italia, il servizio per noleggiare fino a un massimo di tre abiti per volta è ora anche online, sul sito pleasedontbuy.com. Arricchito da una seconda collezione, prevede una disponibilità dalla taglia 38 alla 48, a cui si aggiunge una linea per bambine. I capi possono essere noleggiati per un periodo di quattro o otto giorni e il costo varia a seconda del modello (si parte dai 60 euro). La restituzione avviene tramite ritiro da parte di un corriere UPS.