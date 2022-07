Moda, da Beyoncé alle super top: la collezione per tutte le taglie

Dopo l'isolamento dettato dalla pandemia, è tempo di una nuova dimensione collettiva , di un nuovo inizio, di nuove possibilità, della fiducia verso il futuro. È il pensiero che ha ispirato un nuovo "drop", una mini collezione di moda oltre i generi, davvero inclusiva , pensata per tutte le taglie.

Nella campagna di lancio, Ivy Park usa una narrazione futuristica e surreale per affermare che è possibile creare la nostra “Ivytopia” attraverso l'ottimismo e l'immaginazione

TEMPO DI EMERGERE

Taglie inclusive e neutre

ispirazioni floreali

- Si chiama "Ivytopia", la collezione nata dalla collaborazione tra adidas e Ivy Park di Beyoncé, che si propone di raccontare questo nuovo stato d'animo., per la linea di costumi da bagno dedicati a ogni fisicità. I colori includono quarzo (un bianco sporco), pirite (argento), lapislazzuli, kaki, giallo sole e cristallo. Le stampe hanno. La selezione include anche capi per il nuoto e l'abbigliamento sportivo. Tra gli accessori, cappelli a tesa larga e a secchiello, borse oversize, calze e rivisitazioni di alcuni modelli delle sneakers adidas più iconiche. La linea è disponibile online su adidas.com, a partire da questo 21 luglio, e dal 22 luglio negli store selezionati in tutto il mondo.