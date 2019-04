Moda, come vestirsi per andare a ballare: metal, lurex e paillettes

Bagliori e tessuti cangianti. Il guardaroba si accende e brilla di luce propria. Le proposte su come vestirsi per trascorrere una serata in un locale o in discoteca guardano molto al mito degli anni Ottanta ma lasciando spazio a rivisitazioni in chiave contemporanea. Minidress di lurex, cristalli e paillettes, giacche da uomo ‘sparkling’ e metallizzate, pantaloni a sigaretta. Non mancano gli accessori per lei, vistosi e importanti, i tacchi alti, le borse piccole e da portare a mano. Il weekend è alle porte e presenta voglia di leggerezza e di staccare un po’ la spina. Vediamo allora come orientarsi guardando ai look proposti in passerella per questa primavera 2019…