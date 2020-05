Met Gala 2020: saltato per coronavirus, ecco come recuperare online

Met Gala, gli abiti da sogno e i look più stravaganti delle scorse edizioni Afp 1 di 22 Afp 2 di 22 Afp 22 di 22 Afp 22 di 22 Afp 22 di 22 Afp 22 di 22 Afp 22 di 22 Afp 22 di 22 Afp 22 di 22 Afp 10 di 22 Afp 11 di 22 Afp 12 di 22 Afp 13 di 22 Afp 14 di 22 Afp 15 di 22 Afp 16 di 22 Afp 17 di 22 Afp 18 di 22 Afp 19 di 22 Afp 20 di 22 Afp 21 di 22 Afp 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Assenza, più acuta presenza. Gli effetti della pandemia di coronavirus hanno travolto anche il mondo della moda, le sfilate, gli eventi. Tutto temporaneamente annullato o rinviato nei prossimi mesi. Quest’anno a farne le spese è stato anche il Met Gala, l’evento più atteso dagli amanti degli abiti da sogno (e dei red carpet più stravaganti). Previsto, come di consueto, nella serata del primo lunedì di maggio, non ha potuto svolgersi: niente parata di look sorprendenti da New York. Ma un modo per recuperare, in un certo senso, c’è…