Vacanze 2024: i look estivi anti caldo da mettere in valigia

Sono capi da indossare nelle giornate più torride, in città o in spiaggia, ma anche per le uscite serali, quelli della Collezione Puro Lino di Intimissimi. Donano un tocco di naturale eleganza ad ogni outfit, dal più casual al formale, e si prestano ad essere mixati tra di loro, per creare combinazioni monocromatiche o colorate, da indossare in diversi momenti della giornata.



Come vestirsi quando fa caldo? Shorts, bermuda, pantaloni palazzo, camicie ma anche giacche dal taglio sartoriale, canotte e maglie basiche con manica corta o a tre quarti. La gamma cromatica spazia dai classici bianco, nero e blu, al naturale cord beige, per arrivare ai toni pastello, come il "Dreamy Blue", must-have dei look estivi.