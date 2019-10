L’alta moda a piccoli prezzi: una collezione “per tutte le donne”

L’uovo di Colombo. Per le fashion addicted, un sogno che si avvera. Per tutti, un’idea ammirevole, che nasce da un pensiero rivoluzionario. Si chiama ‘Smart Couture’ ed è la collezione di Motivi rivolta a tutte le donne, perché pensata per tutte le tasche . L’iniziativa, ormai alla quinta edizione, muove i suoi passi dalla scommessa del brand di fare in modo che “i preziosi abiti dell’alta moda” siano anche accessibili. Un progetto innovativo di moda “democratica” , nato dalla collaborazione per il secondo anno con Vogue Talents e interpretato questa volta dal giovane designer siciliano Daniele Carlotta. Il quale si è lasciato ispirare dal mood anni Settanta della sua città d’adozione: New York .

TRA LA SETTIMA A E L'OTTAVA AVENUE – Ventiquattro capi e otto accessori glam, disponibili in cinquanta negozi selezionati in tutta Italia. ‘Smart Couture’ Motivi racconta le atmosfere leggendarie del mitico Studio 54 della Grande Mela ed è ispirata ai look delle sue leggende come Diana Ross e Bianca Jagger. Gli abiti sono mini, con top di volant in tessuto lamé, oppure stile peplum con spalla asimmetrica, drappeggi e arricciature. Effetti trompe-l’oeil, spalle scoperte, balze e vita stretta. I pantaloni sono fluidi, con inserti di vinile abbinati a scintillanti crop top. I classici denim hanno il taglio boyfriend, mentre i tailleur maschili sono coperti di paillettes. Tra gli elementi di punta, la t-shirt con la scritta “Don’t go breaking my heart” – titolo della celebre hit di Elton John – su mini couture e gonna a palloncino. A completare il look, uno scarponcino, una pump e una borsa effetto patchwork, mix di pelle stampa cocco, strass e pelle a contrasto. A dare luce, anche ricami scintillanti, lustrini, micro cristalli e tessuti lurex.