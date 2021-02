Intimo donna San Valentino 2021: cuori o fiori? I modelli di tendenza

Intimo donna, Tezenis: la collezione dedicata a San Valentino 2021 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 1 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 2 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 3 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 4 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 5 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 6 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 7 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 8 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 9 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 10 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 11 di 12 Tezenis, la collezione dedicata a San Valentino 2021 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Trasparenze seducenti e ricami romantici. Applicazioni di fiori e cascate di cuori. Le proposte per reggiseni e lingerie dedicate a San Valentino 2021 sono sensuali ma anche allegre e giocose. La festa degli innamorati è da sempre anche l’occasione per indossare la biancheria intima più ricercata e sexy. Tra i colori che vanno per la maggiore, il nero e il rosso. Tra le tendenze del momento, menzione speciale per due pezzi forti: il reggiseno a balconcino (che esalta le forme) e il body (sempre molto apprezzato dagli uomini). Un completino intimo da regalare, del resto, funziona sempre. Oppure da regalare a se stesse: tiene alto il morale, fa sentire sicure del proprio fascino e assolutamente irresistibili.