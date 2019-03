Guida aI jeans di primavera: meglio classico, strappato o ‘grunge’?

In total look o solo per movimentare uno stile casual, per alleggerire un outfit altrimenti troppo formale o come jolly da giocare più o meno in tutte le situazioni. L’arrivo della primavera porta con sé una ritrovata voglia di leggerezza, un’esplosione di colori e tanta voglia di sdrammatizzare, a cominciare dal guardaroba. Tra le tendenze che animano le passerelle in vista della nuova stagione, c’è sicuramente anche il denim. La tela blu del jeans è intramontabile e insostituibile: dalle bluse ai pantaloni dalla linea rilassata, in versione ‘grunge’ o addirittura deluxe, classico e monocromo, vivace e sgargiante, in una miriade di sfumature. Su come indossarlo (e declinarlo) c’è solo l’imbarazzo della scelta!