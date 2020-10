Frozen Fashion Week, al via la settimana della moda per i piccoli La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 1 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 16 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 16 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 16 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 16 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 16 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 16 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 16 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 16 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney Ufficio stampa 10 di 16 In occasione della Frozen Fashion Week, i Walt Disney Animation Studios hanno rilasciato i primi bozzetti dell’abito da ricevimento e da Regina delle Nevi di Elsa Ufficio stampa 11 di 16 In occasione della Frozen Fashion Week, i Walt Disney Animation Studios hanno rilasciato i primi bozzetti dell’abito da ricevimento e da Regina delle Nevi di Elsa Ufficio stampa 12 di 16 In occasione della Frozen Fashion Week, i Walt Disney Animation Studios hanno rilasciato i primi bozzetti dell’abito da ricevimento e da Regina delle Nevi di Elsa Ufficio stampa 13 di 16 In occasione della Frozen Fashion Week, i Walt Disney Animation Studios hanno rilasciato i primi bozzetti dell’abito da ricevimento e da Regina delle Nevi di Elsa Ufficio stampa 14 di 16 In occasione della Frozen Fashion Week, i Walt Disney Animation Studios hanno rilasciato i primi bozzetti dell’abito da ricevimento e da Regina delle Nevi di Elsa Ufficio stampa 15 di 16 La Collezione autunno inverno 2020 ispirata a ‘Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’ scattata da Mary McCartney. Nella foto Abbey Clancy, modella e conduttrice tv inglese, con le figlie Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Arriva subito dopo le passerelle di Londra, New York, Milano e Parigi. Ci sono i modelli, tutti giovanissimi, e una fotografa ufficiale. Gli eventi sono tutti digital, come si usa del resto in questi tempi segnati dalla pandemia. È quindi una settimana della moda a tutti gli effetti, la prima Frozen Fashion Week. Unica del suo genere e interamente dedicata ai più piccoli, prende il via da lunedì 12 ottobre ed è ambientata nel mondo incantato di Arendelle...