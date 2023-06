22 giugno 2023 18:35

Pitti Bimbo 97: sfilata di moda con i bambini e Cristina Chiabotto

Glamour e dolcezza. È una collezione ispirata al tema del viaggio, straripante di colore, brio ed eleganza, e particolarmente valorizzata nel look cerimonia, quella che Nanán ha presentato a Pitti Bimbo 97, la manifestazione in corso alla Fortezza da Basso di Firenze fino a venerdì 23 giugno. La sfilata con protagonisti i bambini, chiamata "Flower Defilé", ha di fatto inaugurato gli eventi organizzati per l'occasione dal brand per l’infanzia, simbolo di qualità e tenerezza, all’interno della sua area espositiva. A fare da madrina è stata Cristina Chiabotto, modella e showgirl, ex Miss Italia, mamma di due bimbe. Tra le tante novità presentate, la collaborazione con Campomarzio70, punto di riferimento per gli appassionati di profumeria di nicchia e cosmesi ricercata, che diffonde in anteprima per ospiti e visitatori – sempre negli spazi dedicati a Nanán – un’esclusiva nuova fragranza, dedicata anche alla cura del bambino e a quella del corpo della mamma (con un'attenzione speciale alla fase post-partum). Da segnalare, inoltre, l’appuntamento con la consulente del sonno infantile Elisa Biondi, seguita e conosciuta sui social come "la Tata del Sonno", per ricevere consigli e soddisfare dubbi e curiosità sul mondo dei neonati.