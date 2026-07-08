1 di 26
© Afp/Ufficio stampa/Ufficio stampa/Ufficio stampa | Chiara Ferragni, Deva Cassel, Bad Bunny, Tilda Swinton
© Afp/Ufficio stampa/Ufficio stampa/Ufficio stampa | Chiara Ferragni, Deva Cassel, Bad Bunny, Tilda Swinton
© Afp/Ufficio stampa/Ufficio stampa/Ufficio stampa | Chiara Ferragni, Deva Cassel, Bad Bunny, Tilda Swinton

© Afp/Ufficio stampa/Ufficio stampa/Ufficio stampa | Chiara Ferragni, Deva Cassel, Bad Bunny, Tilda Swinton

© Afp/Ufficio stampa/Ufficio stampa/Ufficio stampa | Chiara Ferragni, Deva Cassel, Bad Bunny, Tilda Swinton

GLI SHOW HAUTE COUTURE

Paris Fashion Week, le star in prima fila alle sfilate di alta moda

Da Naomi Watts a Tilda Swinton, da Pedro Pascal a Bad Bunny, Deva Cassel, Charlotte Casiraghi: stelle del cinema, celebs e top model nei front row parigini

08 Lug 2026 - 01:00
26 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Google Preferred Site
Leggi anche
Tre look dalla collezione Dior Haute Couture autunno inverno 2026-2027

Fiocchi, ventagli, plissé: Dior, gli abiti scultura che hanno incantato Parigi

Tre look dalla collezione Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027

Chanel, un mondo fiabesco: fiori, frutti, piante e animali fantastici

fashion week
star