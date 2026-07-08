Paris Fashion Week, le star in prima fila alle sfilate di alta moda

© Afp/Ufficio stampa/Ufficio stampa/Ufficio stampa | Chiara Ferragni, Deva Cassel, Bad Bunny, Tilda Swinton
© Afp/Ufficio stampa/Ufficio stampa/Ufficio stampa | Chiara Ferragni, Deva Cassel, Bad Bunny, Tilda Swinton
© Afp/Ufficio stampa/Ufficio stampa/Ufficio stampa | Chiara Ferragni, Deva Cassel, Bad Bunny, Tilda Swinton
© Afp/Ufficio stampa/Ufficio stampa/Ufficio stampa | Chiara Ferragni, Deva Cassel, Bad Bunny, Tilda Swinton
Da Naomi Watts a Tilda Swinton, da Pedro Pascal a Bad Bunny, Deva Cassel, Charlotte Casiraghi: stelle del cinema, celebs e top model nei front row parigini