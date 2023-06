21 giugno 2023 21:00

Moda uomo, il "made to order": come funziona il nuovo servizio

Parola chiave: personalizzazione. Si chiama "made to order" il nuovo servizio di Testoni che sarà attivo a partire dalla seconda metà dell'anno. Consentirà ai clienti di personalizzare le proprie calzature in base al proprio stile, per un'esperienza di acquisto ancora più di lusso. È stato presentato a Milano, nel corso di una serata-evento speciale, con cui il brand di calzature e pelletteria made in Italy, fondato a Bologna nel 1929, ha inaugurato il nuovo store di via Gesù 11, segnando di fatto il suo ritorno nel cuore del Quadrilatero della moda. L'apertura dà il via a un nuovo corso: concept rinnovato (a partire dal logo che omaggia il fondatore dell'azienda, Amedeo Testoni), espansione della catena retail e wholesale e rinforzo della posizione a livello internazionale come riferimento per il lusso made in Italy.