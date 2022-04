01 aprile 2022 18:05

Moda sposa e abiti da cerimonia: Atelier Emé, la collezione primavera estate

Per presentare e scoprire da vicino la collezione Cerimonia Primavera/Estate 2022 di Atelier Emé, sabato 2 aprile viene inaugurato un nuovo atelier dedicato alla collezione cerimonia a Milano, in corso Vittorio Emanuele. Un evento aperto a tutti, dalle ore 15 alle 19, dedicato non solo alle damigelle ma anche a sorelle, mamma, zie e amiche della sposa. Dalla scelta del bouquet all’acconciatura, dal profumo personalizzato ai gadget, alle foto: tanti i corner pensati anche per gli ospiti.