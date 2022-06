12 giugno 2022 22:18

Moda e trend, collezioni mare: un "boat party" tra vip e influencer

Un viaggio a bordo di un "festoso" battello con tanti special guest. Tezenis ha presentato la sua coloratissima collezione Mare 2022 con un "boat party" esclusivo sul Naviglio Grande di Milano. Tra gli ospiti: Giulia De Lellis, testimonial del brand, Mattia Stanga, Alice De Bortoli, Ambra Cotti, Beatrice Bruschi, Eleonora Incardona, Emma Del Toro, Serena Carella, Maryna, le sorelle Goglino, Mikaela Need, Nicole Ceraseto, Ludovica Olgiati, Sofia Della Rive e Giulia Penna. Una serata che si è trasformata in un vero e proprio momento di festa tra tanti amici, un aperitivo in compagnia in navigazione e il dj set firmato da Dj Tami.