25 aprile 2022 17:57

Gioielli: un bracciale per dare un futuro ai bambini in difficoltà

Un messaggio non solo simbolico. Un invito per tutti all'impegno tangibile. "Difendiamo i nostri sogni" si legge sul ciondolo di un bracciale da donna speciale, quello dedicato da Kidult alla campagna "Quando sarò grande", promossa da Cesvi e che il concept brand della maison di gioielli Mabina Spa ha scelto di supportare.



Il progetto vuole dare un futuro ai bambini nati e cresciuti in situazioni difficili, per restituire loro l’infanzia e l'opportunità di realizzare i propri sogni attraverso percorsi di sostegno sociale ed economico, tutela, accesso a cure e istruzione. Prosegue così la scelta di Kidult di giocare un ruolo attivo nelle cause che abbraccia, frutto del desiderio di poter ispirare il cambiamento e contribuire a realizzarlo.



Kidult e Cesvi hanno anche recentemente collaborato a sostegno della popolazione

ucraina. In quell’occasione, il brand ha devoluto alla fondazione bergamasca il 20% del

fatturato generato dalle vendite del suo sito e-commerce.