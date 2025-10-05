Logo Tgcom24
1 di 26
© IPA | Balenciaga, collezione primavera estate 2026
LE SFILATE DI PARIGI

Balenciaga by Pierpaolo Piccioli: i best look della collezione di debutto

In passerella, forme architettoniche, volumi ben calibrati, costruzioni couture, colori come pietre preziose, filati lavorati come piume

05 Ott 2025 - 19:24
26 foto
balenciaga
pierpaolo piccioli

